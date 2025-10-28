október 28., kedd

Súlyos bűncselekmények

1 órája

Saját rokonait mérgezte, terhes feleségét prostitúcióra kényszerítette a családapa

Címkék#győri ítélőtábla#terhes feleség#bűncselekmény#ügyészség#emberölés#pénz

A Győri Fellebbviteli Főügyészség a büntetése súlyosítását indítványozta annak a férfinak, aki a rokonai sérelmére követett el bűncselekményeket. Többek között azért akarta megölni nagynénjét, ne derüljön ki, hogy meglopta őt. Minősített emberölésért és másik 8 bűncselekmény miatt 22 év fegyházra ítélték első fokon.

Kisalföld.hu
Fotó: Motortion Films

A tényállás szerint a vádlott és a felesége öt kiskorú gyermeket neveltek. A férfi rendszeres jövedelemmel nem rendelkezett, ezért elhatározta, hogy nagynénjétől és annak férjétől szerez pénzt. Azért, hogy a bizalmukba férkőzzön, segített nekik a bevásárlásban, rendszeresen látogatta őket a dunaújvárosi lakásukban. A pár ruhásszekrényében elrejtett pénzéből összesen 6 millió forintot lopott el. Később megszerezte a nagynéni bankkártyáját és annak PIN-kódját is. A számlájukról 8,2 millió forintot vett fel, amit családtagjaival együtt elköltött. Amikor kiderült mindez, emberölésre adta a fejét.

emberölés
Előre eltervezte az emberölést. Megmérgezte rokonait a férfi, az egyik idős sértett bele is halt. Fotó: Shutterstock

Gyógyszeres alkohollal követte el az emberölést

Amikor az idős hölgy fedezet hiányában nem tudott pénzt felvenni, panaszt tett a pénzintézetnél, ami vizsgálatot indított. Ekkor a férfi elhatározta, hogy megöli a házaspárt, hogy elkerülje a felelősségre vonást az elkövetett bűncselekmények miatt. Ennek érdekében alkoholba gyógyszert kevert, amit a gyanútlan párnak átadott. A nagynénire és férjére néhány nap múlva találtak rá, kórházba szállították őket, de az idős férfi meghalt.

Terhes feleségét prostituáltnak adta

A vádlott 2020 októberében rossz anyagi helyzetükre hivatkozva erőszakkal arra bírta rá a közös gyermekükkel várandós feleségét, hogy Svájcban prostituáltként dolgozzon. A nő 2021 márciusáig, majd augusztusban végezte a tevékenységet. 20 millió forintos keresetét a férjének át kellett adnia. A férfi 2022 szeptemberében féltékenységből a feleségét megverte, lemeztelenítette, végtagjait összekötözte, telefonját, iratait elvette. A nő hosszas könyörgésére, miután megígérte, hogy senkinek nem mondja el a történteket, elengedte.

Prostitute,Talking,With,Client,On,The,Street
Hónapokon át dolgozott prostituáltként a többgyermekes anya, a pénzt is férjének kellett adnia. Fotó: Shutterstock

22 év fegyház sem elég az ügyészség szerint

A Székesfehérvári Törvényszék a vádlottat előre kitervelten, aljas indokból, különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és további 8 rendbeli bűncselekmény miatt 22 év fegyházbüntetésre, 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből. Az ítélet ellen az ügyészség súlyosításért, a vádlott védője felmentésért fellebbezett.

Az eljárás másodfokon a Győri Ítélőtábla előtt folytatódik.

 

