Szörnyű vége lett a vitának

2 órája

Tragikus ütés - Magyar férfit ítéltek el gyilkosságért Bécsben

Címkék#bécs#bűncselekmény#Ausztria#emberölés#ítélet

Egy 55 éves magyar férfit kilenc év börtönbüntetésre ítéltek Bécsben. Áprilisban súlyosan megsebesítette egy honfitársát a főpályaudvar várótermében – a férfi később a kórházban meghalt. Emberölésért ítélték el. Az ítélet jogerős.

Kisalföld.hu

Az eset 2025. április 7-én történt a pályaudvar várótermében. A vádlott tizenegyszer ököllel arcon ütötte a 37 éves férfit. A sérült később a kórházban meghalt a koponya-agyi traumának következtében –írja a volksgruppen.orf.at. Emberölésért ítélték el, íme a részletek.

Emberölés gyilkos bécs ítélet
Emberölés: Az eset 2025. április 7-én történt a pályaudvar várótermében történt Bécsben.

Emberölés: tettelegességi fajult az alkohol fogyasztása utáni vita

A vád szerint a tettes és az áldozat néhány nappal korábban egy Budapestről Bécsbe tartó vonaton ismerkedett meg. Mindkét férfi hajléktalan volt, és rendszeresen a pályaudvar környékén tartózkodott. A bűncselekmény napján vita alakult ki közöttük, amelynek során mindketten alkoholos befolyásoltság alatt álltak. A támadást egy térfigyelő kamera rögzítette.

A jelenlévők nem segítettek

A bíróság szerint több személy is szemtanúja volt a vitának, de nem avatkozott be. Először orvosi segítséget sem hívtak. A törvényszéki orvosi szakvélemény szerint az áldozat nagy valószínűséggel túlélhette volna, ha a mentési lánc gyorsan beindult volna. A 37 éves férfi a kórházba szállítása után belső fejsérülések következtében meghalt

A rendőrség a biztonsági kamerák felvételeinek elemzésével rekonstruálta a bűncselekmény lefolyását. A felvételek alapján megállapították, hogy az áldozat a bűncselekmény után vonattal elutazott a repülőtérre, ahol később eszméletlenül találták meg. Néhány nappal később egy nyomozó véletlenül felismerte az 55 éves gyanúsítottat a főpályaudvaron, ahol letartóztatták. A tárgyaláson az ügyészség „tökéletes és rendkívül elkötelezett rendőri munkáról" beszélt.

Vallomás a bíróság előtt

A bíróság előtt a vádlott kijelentette: „Rossz dolgot tettem, nagyon sajnálom." Elismerte, hogy megütötte a férfit, de tagadta, hogy gyilkos szándéka lett volna. Védelmezője azzal érvelt, hogy az 55 éves férfi maga vetett véget a vitának, és nem szándékozott halálos következményeket okozni.

A bíróság a magas fokú erőszakot különösen súlyosbító körülménynek értékelte, és a büntetési tétel felső közepén lévő, öt és 15 év közötti büntetést szabott ki. Mind a vádlott, mind az ügyészség elfogadta az ítéletet, amely így jogerőre emelkedett. Az elnökbíró a vádlottnak így szólt: „Ön halálra vert egy embert."

Bányi Kriszta, volksgruppen.ORF.at

 

