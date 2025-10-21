Kőkemény embercsempészeket kaptak el, Rajkán sokat jártak - videó

Embercsempészet ügyében tavaly óta folytat eljárást a KR NNI Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály Illegális Migráció Elleni Osztálya egy bűnbanda ellen. A gyanú szerint a szlovák állampolgárokból álló társaság 2022 óta szervezte és hajtotta végre illegális migránsok Nyugatra szállítását.

Kattant bilincs az embercsempészen Rajkán. Fotó: Police.hu

Embercsempészek akcióban: Rajkán keresztül vezetett az útjuk

A police.hu közleménye szerint a bizonyítékok alapján az öt, illetve nyolc tagú csoportokat a déli határon, a Csongrád-Csanád vármegyei Domaszék környékén vették fel, majd személyautókba zsúfolva szállították őket Ausztriáig. Az útvonal általában Rajkán keresztül vezetett. A csempézés azonban nem minden esetben járt sikerrel, mert volt, hogy a rendőrök elfogták a szállítmányt.

A legalább ötfős csapat több tagját azonosították a KR NNI nyomozói, és négy embercsempészt korábban el is fogtak.

Elfogták a szökevényt

A bűnhálózat tagja volt az a 35 éves szlovák férfi is, aki ellen hazai, európai és nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak, ugyanis külföldi állampolgár lévén feltételezték, hogy Szlovákiában lehet. A körözött mihamarabbi kézre kerítése érdekében a szlovák társhatósággal is felvették a kapcsolatot. A szlovák rendőrök így fogták el a szökevényt július 29-én Pozsonyban.

Október 8-án adták át hazánknak: a KR NNI nyomozói Rajkán vették át a férfit szlovák kollégáiktól. A fővárosba szállítását követően gyanúsítottként hallgatták ki társtettesként, államhatár átlépéséhez több személynek segítséget nyújtva, vagyoni haszonszerzés végett, üzletszerűen, szervezőként vagy irányítóként, bűnszervezetben elkövetett embercsempészés bűntettével. A bíróság elrendelte letartóztatását.