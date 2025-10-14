1 órája
Embercsempészt üldöztek a magyar rendőrök, aki 11 ember sérülését okozta Burgenlandban
Két kislány is megsérült.
Magyar rendőrök által üldözött embercsempész okozott 11 sérültet eredményező balesetet a burgenlandi Mosontarcsa (Andau) térségében hétfőre virradóra - közölte az osztrák rendőrség.
A tájékoztatás szerint a magyar rendőrség üldözte a pakisztáni származású sofőrt a határon át osztrák területre, ahol egy mezőgazdasági épületnek hajtott és beszorult járművébe, amelyben Törökországból és Afganisztánból származó migránsok voltak. A balesetben megsérült illegális bevándorlók között két lánygyermek is volt.
A rendőrök még Magyarország területén fel akarták tartóztatni a járművet, de az embercsempész elmenekült, majd elvesztette ellenőrzését a járműve felett és az épületnek hajtott. A súlyosan sérült pakisztáni állampolgárt a tűzoltóságnak kellett a roncsból kiszabadítania majd helikopterrel kórházba szállították. A férfit őrizetbe vették.
Helmut Marban rendőrségi szóvivő szerint az idén mintegy 2500 migránst és 4 embercsempészt fogtak el Burgenlandban.