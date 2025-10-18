Hibázott az eltűnt villanyszerelők ügyének fő nyomozója a legutóbbi interjún

Dulai Péter és Vörös András az „Élet elleni bűncselekmények” podcast legújabb részében Vidákovich Gábor rendőr alezredessel beszélgetett a darnózseli gyilkosság és az eltűnt villanyszerelők ügyéről – írja a Bors.

Az eltűnt villanyszerelők után már hetedik éve kutatnak.

Fotó: MW Archív

Ahogy azt megírtuk: az eltűnt villanyszerelők meggyilkolásával lassan 7 éve vádolják a győri vállalkozót - É. Imrét - aki viszont kitartóan tagadja az ellene felhozott vádakat.

A Győri Törvényszék ítéletet hozott: É. Imre bűnös a két villanyszerelő meggyilkolásában. Súlyos tettét előre kitervelten, aljas indokból és nyereségvágyból követte el, amiért dr. Bóka Tibor életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte, melyből legkorábban 40 év után szabadulhat. Ez a férfi 67 éves korára nézve halálbüntetés.

Az interjú során Vidákovich Gábor főnyomozó sorozatosan rosszul mondta a hét éve eltűnt Mácsik Zoltán a nevét. „Mácsik Jánosként” emlegeti őt. Az adás nyilvánosságra hozatala után Mácsik Zoltán lánya, Adrienn is reagált a tévesztésre.

Az említett videó a Bors.hu oldalán megnézhető.