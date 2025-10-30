Égen-földön keresik az eltűnt 14 éves lányt, Győrbe utazott - fotóval

Ahogy a rendőrség oldalán olvasható: a 14 éves lány október 28-án 13 óra után pápai otthonából ismeretlen helyre távozott. Az eltűnt lányt nagy erőkkel keresi a rendőrség.

Eltűnt lányt keres a rendőrség, az utolsó információk alapján autóbusszal Győrbe utazott.

Eltűnt lányt keres a rendőrség

Ahogy az a police.hu oldalán olvasható: Az utolsó információk alapján lány autóbusszal Győrbe utazott.

Mint azt írják: Pitzer Vivien kb. 160-165 cm magas, vékony testalkatú. Középhosszú sötét haja van, szeme zöldeskék színű. Eltűnésekor fehér sportcipőt és világos ruházatot viselt.

Kérik, hogy aki a képen látható lányt felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyére vonatkozóan bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Pápai Rendőrkapitányságon (Széchenyi István utca 18.), vagy hívja a 06-89-313-011-es telefonszámot, vagy értesítse a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-88-428-022-es telefonszámon, vagy a +36-30/278-2198-as hívószámon. Ezenkívül névtelensége megőrzése mellett bejelentést tehet a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.

A lányról kitakarás nélküli fotót itt tekinthetik meg.

A rendőrök és a családja is nagy erőkkel keresik Lukóczki Lászlót. A vasi férfi október 20-án tűnt el.