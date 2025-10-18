október 18., szombat

1 órája

Fiatalkorú kislány tűnt el Győrben - Minden segítség számít

A rendőrök most szemtanúk segítségét kérik. A 14 éves kislány eltűnt Győrben szeptemberben.

Kisalföld.hu

A Győri Rendőrkapitányság 08010-157/551/2025. körözési számon eljárást folytat Horváth Liliána Anikó eltűnése ügyében. A lány szeptemberben eltűnt.

A 14 éves kislány eltűnt Győrben szeptemberben.
A 14 éves kislány eltűnt Győrben szeptemberben. 
Forrás: police.hu

Eltűnt a 14 éves lány

A lány 2025. szeptember 21-én engedély nélkül távozott a Győr, Szél utcai tartózkodási helyéről, azóta oda nem érkezett vissza, életjelet nem ad magáról. Horváth Liliána Anikó személyleírása: kb. 163 cm magas, molett testalkatú, haja hosszú barna, szeme színe barna, bőre fehér. Ruházata ismeretlen.

A fotó kitakarás nélkül megtekinthető a rendőrség oldalán.

