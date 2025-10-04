október 4., szombat

Körözés

34 perce

Egy igazán komoly járművet vesztett el valaki Győrben, mutatjuk

Címkék#rendőrség#SERIOUS#lista#jármű

A rendőrség tette közzé a felhívást. A komoly jármű januárban eltűnt.

Kisalföld.hu

Eltűnt kerékpárt keres a győri rendőrség. A megnevezése SERIOUS kerékpár.

A komoly jármű januárban eltűnt.
A komoly jármű januárban eltűnt.
Forrás:  Police.hu

Eltűnt, keresik

Január óta körözik a járművet. Te felismered a fotón lévő kerékpárt?

Sajnos nem csak eszközök tűnnek el Győr-Moson-Sopronban. Legutóbbi cikkünkben összeszedtük azok listáját fotókkal, akiket a mai napig várnak haza szeretteik.

 

