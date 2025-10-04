Körözés
3 órája
Egy igazán komoly járművet vesztett el valaki Győrben, mutatjuk
A rendőrség tette közzé a felhívást. A komoly jármű januárban eltűnt.
Eltűnt kerékpárt keres a győri rendőrség. A megnevezése SERIOUS kerékpár.
Eltűnt, keresik
Január óta körözik a járművet. Te felismered a fotón lévő kerékpárt?
Sajnos nem csak eszközök tűnnek el Győr-Moson-Sopronban. Legutóbbi cikkünkben összeszedtük azok listáját fotókkal, akiket a mai napig várnak haza szeretteik.
