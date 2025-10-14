október 14., kedd

1 órája

Eltűnt egy férfi Győr-Moson-Sopronban - Ön látta?

Címkék#rendőrség#csornai#Eltűnt Prospective

Felhívást tett közzé a rendőrség a csornai férfi megtalálására.

Kisalföld.hu

Az Eltűnt Prospective tette közzé Facebook oldalán az eltűnt férfi fényképét, amelyet ITT<< megtekinthet. Egységük 5 fővel és technikai eszközökkel indul a keresésre.

Kérik, ha bárki látta vagy felismeri a képen szereplő férfit Győr területén, azonnal tegyen bejelentést a 112-es segélyhívó számon, vagy hívja elnöküket:
Forrás Eszter – 06 30 349 50 43

A riasztási szint: 3-as fokozat

