Baleseti helyszínelés
21 perce
Elgázolt egy embert a vonat - Hosszabb eljutási idő a Győr - Pápa - Celldömölk vonalon
Elgázolt egy embert a vonat. Hosszabb menetidőre kell számítani a Győr - Pápa - Celldömölk vonalon.
Hosszabb eljutási idő, pótlóbusz a Győr - Pápa - Celldömölk vonalon –írja a MÁV honlapján. Mint az a weboldalukon olvasható: a Győr – Pápa –Celldömölk vonalon baleseti helyszínelés miatt hosszabb eljutási időre, Pápa – Gecse-Gyarmat között pótlóbuszos közlekedésre kell számítani. A Győr - Pápa közötti Volán járatokon a vonatjegyek is érvényesek.
A Győrből 14:07-kor Celldömölkre elindult személyvonat (9216) Gecse-Gyarmat és Vaszar között elütött egy embert, aki a balesetben életét vesztette.
