október 4., szombat

Ferenc névnap

13°
+15
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleseti helyszínelés

1 órája

Elgázolt egy embert a vonat - Hosszabb eljutási idő a Győr - Pápa - Celldömölk vonalon

Címkék#menetidő#személyvonat#MÁV#vasúti baleset

Elgázolt egy embert a vonat. Hosszabb menetidőre kell számítani a Győr - Pápa - Celldömölk vonalon.

Kisalföld.hu
Elgázolt egy embert a vonat - Hosszabb eljutási idő a Győr - Pápa - Celldömölk vonalon

Hosszabb eljutási idő, pótlóbusz a Győr - Pápa - Celldömölk vonalon –írja a MÁV honlapján.  Mint az a weboldalukon olvasható: a Győr – Pápa –Celldömölk vonalon baleseti helyszínelés miatt hosszabb eljutási időre, Pápa – Gecse-Gyarmat között pótlóbuszos közlekedésre kell számítani. A Győr - Pápa közötti Volán járatokon a vonatjegyek is érvényesek.

A Győrből 14:07-kor Celldömölkre elindult személyvonat (9216) Gecse-Gyarmat és Vaszar között elütött egy embert, aki a balesetben életét vesztette. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu