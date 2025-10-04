Elgázolt egy embert a vonat - Hosszabb eljutási idő a Győr - Pápa - Celldömölk vonalon

Hosszabb eljutási idő, pótlóbusz a Győr - Pápa - Celldömölk vonalon –írja a MÁV honlapján. Mint az a weboldalukon olvasható: a Győr – Pápa –Celldömölk vonalon baleseti helyszínelés miatt hosszabb eljutási időre, Pápa – Gecse-Gyarmat között pótlóbuszos közlekedésre kell számítani. A Győr - Pápa közötti Volán járatokon a vonatjegyek is érvényesek.

A Győrből 14:07-kor Celldömölkre elindult személyvonat (9216) Gecse-Gyarmat és Vaszar között elütött egy embert, aki a balesetben életét vesztette.