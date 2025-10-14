október 14., kedd

Mások életét is veszélyeztette

58 perce

Életveszélyes manőverek tömkelegét hajtotta végre a drogos sofőr Győrben - fotók

Címkék#Győr#rendőrség#személygépkocsi#kábítószer#baleset

Bejelentés érkezett a rendőrségre október 12-én kora reggel.

Kisalföld.hu

A bejelentés arról szólt, hogy egy személygépkocsi, miután áttért a szemközti sávba, letarolt egy élő sövényt, kitört egy jelzőtáblát, végül árokba hajtott Győrben, az Audi Hungária úton.

Forrás: Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrség

Mivel a 22 éves helyi sofőr a helyszínen összefüggéstelenül beszélt, és a feltett kérdésekre végül beismerte, hogy nemrégiben kábítószert fogyasztott, így kollégáink előállították az illetékes rendőrkapitányságra. A fiatalember drogtesztje pozitív lett, ezért a nyomozók kábítószer birtoklása vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

Forrás: Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrség

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívta a figyelmet: aki kábítószer hatása alatt járművet vezet, veszélyezteti nemcsak a saját, de más közlekedők biztonságát, testi épségét is.

Forrás: Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrség

 

 

