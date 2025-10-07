október 7., kedd

Ítélet várható

1 órája

Élettársa életére tört 20 centis késsel a 6 gyerekes apa

Címkék#emberölési kísérlet#penge#élettársak#kés#börtön#Győri Törvényszék

A Győri Fellebbviteli Főügyészség a büntetés helybenhagyását indítványozta egy családon belüli erőszakos ügyben. A férfi nem bírta elviselni, hogy volt párja már nem támogatja, ezért élettársa életére tört.

Kisalföld.hu

A tényállás szerint a vádlott és a sértett élettársi kapcsolatából hat gyermek született. A vádlott italozása, erőszakos viselkedése miatt a kapcsolat megszakadt, azonban a nő ezután is pénzzel segítette volt párját. 2024 márciusáig azt is megengedte neki, hogy a családi háza melléképületében lakjon. Nem gondolta senki, hogy egyszer a férfi és hat gyermekes apa az élettársa életére tör.

élettársa életére tört
Élettársa életére tört a 6 gyermekes apa. 
Fotó: Shutterstock

2024. március 27-én reggel a vádlott a sértett munkahelyére ment. Délelőtt folyamatosan italozott, többször odament a nőhöz és megfenyegette, hogy megöli. Amikor az asszony végzett a munkával és a kisteherautója rakterébe kezdte pakolni az árut, volt párja utána ment, és egy 20 centiméter pengehosszúságú késsel rátámadt. A nő elkapta a kés pengéjét, és segítségért kiáltott. Közelben volt a lányuk, aki ezt meghallotta. Amikor odafutott hozzájuk, elhúzta apját az anyjától, így nem lett végzetes a támadás.

Volt élettársa életére tört - 8 év börtön elégséges lehet?

A Győri Törvényszék a vádlottat emberölés kísérlete miatt 8 év börtönbüntetésre és 8 év közügyektől való eltiltásra ítélte, kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből. Az ítélet ellen a vádlott és védője a cselekmény enyhébb minősítéséért, illetve enyhítésért fellebbeztek. A családon belüli erőszakos bűncselekmények gyakoriak, ezért a Győri Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a kiszabott büntetés szükséges. Az eljárás másodfokon a Győri Ítélőtábla előtt folytatódik.

Idén év elején ítéletet hirdettek egy hasonló ügyben. Az a férfi két éve januárban bicskával támadt volt feleségére a munkahelyén. Emberölési kísérletért 9 év börtönt szabott ki a Győri Törvényszék. A vádlottat a határozathirdetést követően letartóztatták, a rendőrök bilincsben vezették ki a bíróságról.

 

