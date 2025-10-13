Rongálás
E-ON villamos-elosztó doboznak ütközött - keresi a rendőrség
Ismeretlen személy május 08-án 13 órakor az általa vezetett ismeretlen gépjárművel közlekedett Győr-Ménfőcsanak, Veres Péter utcában, Győrújbarát felől, a Győri út irányába. Közlekedése során – vélhetően figyelmetlen vezetése miatt – a 17-es szám előtt haladva a jobb oldali útpadkára kihelyezett E-ON villamos-elosztó doboznak ütközött és azt megrongálta.
Az ismeretlen sofőr a helyszínről adatai hátra hagyása nélkül elhajtott.
A fenti baleset okozójának azonosítása, illetve a körülmények tisztázása érdekében tanúk jelentkezését várja a Győri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya,
- a 9026 Győr, Szövetség utca 17. szám alatt, vagy
- a 96/520-092 illetve a 96/520-094-es telefonszámok valamelyikén.
- Bejelentés tehető továbbá az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon is.
