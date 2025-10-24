14 perce
Drogprevenció az egészségnapon Csornán
A Csornai Rendőrkapitányság bűn- és balesetmegelőzési szakemberei is képviseltették magunkat az október 21-én Csornára érkező Magyarország Átfogó Egyészségügyi Program rendezvényén, ahol az egészégügy szakemberei által több mint 50 féle szűrővizsgálaton vehettek részt a megjelenők – írja a police.hu.
Forrás: Police.hu
Az eseményen a rendőrség munkatársai felhívták a figyelmet az ittasság és a kábítószerfogyasztás rövid és hosszútávú következményeire, a rendőrségi drogprevenció fontosságára, megelőzési és megoldási lehetőségekre – olvasható police.hu-n.
A résztvevők a szűrővizsgálatok közben szerencsekerék pörgetésével, bűn és balesetmegelőzési kérdések megválaszolásával, tesztlapok kitöltésével ajándékokat nyerhettek.
A vállalkozó szelleműek az ittasságot és kábítószerfogyasztást szimuláló szemüvegeket is kipróbálhatták.