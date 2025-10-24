Drogprevenció az egészségnapon Csornán

Az eseményen a rendőrség munkatársai felhívták a figyelmet az ittasság és a kábítószerfogyasztás rövid és hosszútávú következményeire, a rendőrségi drogprevenció fontosságára, megelőzési és megoldási lehetőségekre – olvasható police.hu-n.

A résztvevők a szűrővizsgálatok közben szerencsekerék pörgetésével, bűn és balesetmegelőzési kérdések megválaszolásával, tesztlapok kitöltésével ajándékokat nyerhettek.

A vállalkozó szelleműek az ittasságot és kábítószerfogyasztást szimuláló szemüvegeket is kipróbálhatták.