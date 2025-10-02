Győrben nincs kegyelem, hosszú börtönéveket kaptak a rettegett drogkereskedők

A tényállás szerint a vádlott drogkereskedők 2022. február 16-án előzetes megbeszélésüknek megfelelően egy benzinkúton találkoztak. Ott az egyik kábítószert adott át a másiknak, aminek a hatóanyaga közel háromszorosa volt annak a mennyiségnek, ami fölött legsúlyosabban minősül a bűncselekmény. Néhány óra múlva a kábítószert átvevő férfit igazoltatták, aki az előállítása során elmenekült. Futás közben a drogot az utcán eldobta. A járőrök azonban utolérték, elfogták, a kábítószert az árokparton megtalálták.

Igazoltatás közben bukott le a drogkereskedő. Fotó: Kisalföld-archívum

Plusz egy év börtön a drogkereskedőknek

A Székesfehérvári Törvényszék a kábítószert átadó férfit kábítószer-kereskedelem bűntette és kábítószer birtoklásának vétsége miatt 6 év fegyházbüntetésre, a kábítószert átvevő férfit kábítószer birtoklásának bűntette miatt 5 év fegyházbüntetésre ítélte. Az ítélet ellen az ügyész a vádlottak büntetésének a súlyosításáért, a vádlottak és védőik részben felmentésért, részben enyhítésért fellebbeztek.

A Győri Ítélőtábla kedden kihirdetett ítéletében egyetértett az ügyészséggel. A vádlottakkal szemben a fenti bűncselekmény elkövetésekor szintén kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt büntetőeljárás volt folyamatban, ami miatt súlyosabb büntetést érdemelnek, ezért a szabadságvesztés tartamát 7 év 6 hónapra, illetve 6 év 6 hónapra súlyosította.

