október 2., csütörtök

Petra névnap

+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ítélet

2 órája

Győrben nincs kegyelem, hosszú börtönéveket kaptak a rettegett drogkereskedők

Címkék#Győr#Székesfehérvári Törvényszék#börtönév#kábítószer

Hosszabb ideig maradnak fegyházban a kábítószerrel üzletelő férfiak. A Győri Fellebbviteli Főügyészség sikeresen indítványozta a drogkereskedő büntetésének a súlyosítását.

Kisalföld.hu

A tényállás szerint a vádlott drogkereskedők 2022. február 16-án előzetes megbeszélésüknek megfelelően egy benzinkúton találkoztak. Ott az egyik kábítószert adott át a másiknak, aminek a hatóanyaga közel háromszorosa volt annak a mennyiségnek, ami fölött legsúlyosabban minősül a bűncselekmény. Néhány óra múlva a kábítószert átvevő férfit igazoltatták, aki az előállítása során elmenekült. Futás közben a drogot az utcán eldobta. A járőrök azonban utolérték, elfogták, a kábítószert az árokparton megtalálták. 

Igazoltatás közben bukott le a drogkereskedő. Fotó: Kisalföld-archívum
Igazoltatás közben bukott le a drogkereskedő. Fotó: Kisalföld-archívum

Plusz egy év börtön a drogkereskedőknek

A Székesfehérvári Törvényszék a kábítószert átadó férfit kábítószer-kereskedelem bűntette és kábítószer birtoklásának vétsége miatt 6 év fegyházbüntetésre, a kábítószert átvevő férfit kábítószer birtoklásának bűntette miatt 5 év fegyházbüntetésre ítélte. Az ítélet ellen az ügyész a vádlottak büntetésének a súlyosításáért, a vádlottak és védőik részben felmentésért, részben enyhítésért fellebbeztek.

A Győri Ítélőtábla kedden kihirdetett ítéletében egyetértett az ügyészséggel. A vádlottakkal szemben a fenti bűncselekmény elkövetésekor szintén kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt büntetőeljárás volt folyamatban, ami miatt súlyosabb büntetést érdemelnek, ezért a szabadságvesztés tartamát 7 év 6 hónapra, illetve 6 év 6 hónapra súlyosította.

Egy 31 éves kábítószer-terjesztő nőt és vevőkörét fogták el a napokban a soproni nyomozók. A szintén durva ügyről a héten adtunk hírt.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu