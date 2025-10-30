október 30., csütörtök

Vigyázzunk magunkra és egymásra!

1 órája

Csúsznak az utak ősszel, ezért több a baleset Győr-Moson-Sopronban is

Győr-Moson-Sopronban kedden 12 közlekedési balesetnél helyszíneltek a rendőrök, amelyek közül 2 személyi sérüléssel végződött.

Csúsznak az utak ősszel, ezért több a baleset Győr-Moson-Sopronban is

Az őszi hónapokban a hajnali és esti órákban egyre gyakoribb a pára, a köd, valamint a nedvességtől és lehullott falevelektől síkossá váló útfelületek is komoly veszélyforrást jelentenek minden közlekedő számára.

A rendőrség felhívja a sofőrök figyelmét, hogy az ősszel főként a fákkal, bokrokkal övezett utakon minden esetben számoljanak azzal, hogy a gumik megszokott tapadása megváltozik, érdemes csökkenteni a sebességet, és növelni a követési távolságot.

A nedves, levelekkel borított utak miatt a féktávolsága is meghosszabbodik. A reggeli pára és a lehullott levelek együttese olyan, mintha jégréteg fedné az utat.

A gyalogosok és a kerékpárosok is legyenek körültekintőbbek: a rosszabb látási viszonyok miatt viseljenek fényvisszaverő ruházatot vagy kiegészítőket, az úton átkelés közben számoljanak azzal, hogy tovább tart az autóknak megállnia. Az utak mentén is közlekedjenek jól megvilágított helyeken.

