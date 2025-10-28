október 28., kedd

Csempészáru

1 órája

Alkatrészek közé rejtették a cigit, elcsípték a furgont az M1-esen

Autóalkatrészek közé rejtve próbálták kicsempészni az országból a cigit, de a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei a jármű átvizsgálásakor hamar kiszúrták, hogy nem minden alkatrész az, aminek látszik. A csempészáru nem jutott át a határon.

Kisalföld.hu

A járőrök az M1-es autópályán állítottak meg egy román rendszámú kisteherautót, amely Romániából Németországba szállított autóalkatrészeket. A rakomány átvizsgálásakor kiderült, hogy a csomagok között 600 doboz magyar zárjegy nélküli cigaretta is lapult. A csempészáru értéke mintegy 1,5 millió forint.

Forrás: NAV

Csempészáru, ami elfüstölt

A két középkorú férfi – sofőr és útitársa – egyaránt tagadták, hogy tudtak volna a dohánytermékről. Előbbi azt állította, hogy már „készen” vette át a megpakolt autót, míg utasa azt mondta, hogy csak útközben szállt be a járműbe.

Az egyenruhások a füstölni valót lefoglalták, jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. A sofőr akár 3 millió forint bírságra is számíthat.

A NAV pénzügyőrei az egész országban végeznek ellenőrzéseket, hogy kiszűrjék azokat a jogsértéseket, amelyek veszélyt jelentenek az Európai Unió és tagállamainak gazdaságára.

 

