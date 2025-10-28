Időseket vert át egy a nő Sopronban, orvosnak adta ki magát

október 28., kedd

A Soproni Járási Ügyészség vádat emelt azzal a középkorú nővel szemben, aki 2024-től kezdve országszerte hat, idős koránál fogva hiszékeny sértettet csapott be. A csaló nő nyereményt ígérve ágyneműket és egészségügyi termékeket adott el nekik nagyon magas áron.

A vádirat szerint 2024-től kezdve az országban több helyen, köztük Sopronban is azt állította a csaló nő a sértetteknek, hogy ágyneműket, egészségügyi termékeket nyertek. Ez persze nem volt igaz.

csaló nő
A nyomozó hatóság által készített fotókon a csaló nő által sértetteknek átadott nyeremények láthatók.

A csaló nő hat idős embert vert át

A vádlott ezzel az ürüggyel hat, idős koránál hiszékeny sértett bizalmába férkőzött. A nyeremény átvételét jellemzően attól tette függővé, hogy ehhez a sértetteknek egy terméket meg kellett vásárolniuk. A sértettek hittek a vádlottnak és a nő által kínált alacsony értékű termékeket jóval magasabb áron megvették.

A vádlott egy esetben orvosnak adta ki magát, és a sértetteknek összesen több százezer forint kárt okozott, amit utólag megtérített.

csaló nő
A nyomozó hatóság által készített fotókon a sértetteknek átadott nyeremények láthatók.

A járási ügyészség több rendbeli csalás bűntettével vádolta meg a nőt és a vádiratban indítványt tett arra, hogy a Soproni Járásbíróság a vádlottal szemben végrehajtandó börtönbüntetést szabjon ki és tiltsa el őt a közügyek gyakorlásától.

 

