Időseket vert át egy a nő Sopronban, orvosnak adta ki magát

A vádirat szerint 2024-től kezdve az országban több helyen, köztük Sopronban is azt állította a csaló nő a sértetteknek, hogy ágyneműket, egészségügyi termékeket nyertek. Ez persze nem volt igaz.

A nyomozó hatóság által készített fotókon a csaló nő által sértetteknek átadott nyeremények láthatók.

A csaló nő hat idős embert vert át

A vádlott ezzel az ürüggyel hat, idős koránál hiszékeny sértett bizalmába férkőzött. A nyeremény átvételét jellemzően attól tette függővé, hogy ehhez a sértetteknek egy terméket meg kellett vásárolniuk. A sértettek hittek a vádlottnak és a nő által kínált alacsony értékű termékeket jóval magasabb áron megvették.

A vádlott egy esetben orvosnak adta ki magát, és a sértetteknek összesen több százezer forint kárt okozott, amit utólag megtérített.

A járási ügyészség több rendbeli csalás bűntettével vádolta meg a nőt és a vádiratban indítványt tett arra, hogy a Soproni Járásbíróság a vádlottal szemben végrehajtandó börtönbüntetést szabjon ki és tiltsa el őt a közügyek gyakorlásától.