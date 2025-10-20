Olajbizniszbe fektetett volna a győri nyugdíjas, másfél millióval húzták le

Ahogy a rendőrség oldalán olvasható: Egy 68 éves győri nyugdíjas internetes böngészés közben talált egy hirdetést, amelyben kimagasló hozamot ígértek, ha valaki egy ismert magyar olajcég részvényeibe invesztál. Ekkor még nem tudta hogy csalás áldozata lesz.

Csalás: a győri nyugdíjas regisztrált a megadott felületen, átutalta a brókerként jelentkező férfinak az első befektetés értékét.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Csalás áldozata lett, másfél milliója bánta

Ahogy az a rendőrség oldalán olvasható: a győri nyugdíjas regisztrált a megadott felületen, átutalta a brókerként jelentkező férfinak az első befektetés értékét, majd kérésre – a zavartalan ügymenet biztosításához – letöltötte az AnyDesk segédprogramot. Végül különböző indokokkal, egyre nagyobb hozam ígéretével 1,6 millió forintot utalt át az állítólagos részvényesnek, aki ezután elérhetetlenné vált.

Azért, hogy ne járjon így, ezeket a tanácsokat adja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság:

Befektetést csak megbízható és megfelelő engedéllyel rendelkező pénzügyi szolgáltatóknál szabad elhelyezni.

Kezelje mindig fenntartásokkal a túl vonzó ajánlatokat az interneten!

Az online térben elkövetett csalások megelőzésével kapcsolatban további hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat a KiberPajzs oldalán talál.

Mint arról korábban beszámoltunk: csalással gyanúsítanak egy nőt, aki nem a saját SZÉP-kártyájával fizetett Csornán.