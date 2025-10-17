1 órája
Csalással gyanúsítanak egy nőt, aki nem a saját SZÉP-kártyájával fizetett Csornán
Ismeretlen nőt keresnek a csornai rendőrök, aki még a nyáron jogtalanul hozzákerült SZÉP-kártyával fizetett több helyi üzletben is. Csalás Csornán, ha felismeri, jelezze a rendőröknek.
Csalás Csornán, a rendőrség ezt feltételezi. Ismeretlen tettes ellen indított büntetőeljárást a Csornai Rendőrkapitányság csalás megalapozott gyanúja miatt. A csalás Csornán egy Laky Döme utcai vendéglátóhelyen történt, de még júliusban. A rendőrök a helyiek segítségét kérik.
Csalás Csornán, keresik a nőt
Vélhetően a képen látható nő gyanúsítható azzal, hogy idén nyáron, július 22-én, délután egy óra húsz perc körül a vendéglőben, valamint más üzletben egy korábban jogtalanul tulajdonába került SZÉP-kártyával fizetett.
A feltételezett elkövetőről az üzletekben lévő biztonsági kamera felvételeket készített, amelyek kitakarás nélkül ITT>> megnézhetők.
A rendőrség kéri, hogy aki a képeken látható nőt felismeri, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen a Csornai Rendőrkapitányságon (9300 Csorna, Eötvös utca 3.) illetve névtelensége megőrzése mellett hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-96-417-329-es telefonszámon. Bejelentés tehető az ingyenesen hívható 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es központi segélyhívó számok valamelyikén.