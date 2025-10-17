október 17., péntek

A helyiek segítségét kérik

1 órája

Csalással gyanúsítanak egy nőt, aki nem a saját SZÉP-kártyájával fizetett Csornán

Címkék#Csornai Rendőrkapitányság#SZÉP-kártya#csalás#bűncselekmény#kamera#vendéglő

Ismeretlen nőt keresnek a csornai rendőrök, aki még a nyáron jogtalanul hozzákerült SZÉP-kártyával fizetett több helyi üzletben is. Csalás Csornán, ha felismeri, jelezze a rendőröknek.

Kisalföld.hu

Csalás Csornán, a rendőrség ezt feltételezi. Ismeretlen tettes ellen indított büntetőeljárást a Csornai Rendőrkapitányság csalás megalapozott gyanúja miatt. A csalás Csornán egy Laky Döme utcai vendéglátóhelyen történt, de még júliusban. A rendőrök a helyiek segítségét kérik.

csalás csornán
Csalás Csornán. A képen látható nő valószínűleg egy jogtalanul hozzákerült SZÉP kártyával fizetett. Fotó: Rendőrség

Csalás Csornán, keresik a nőt

Vélhetően a képen látható nő gyanúsítható azzal, hogy idén nyáron, július 22-én, délután egy óra húsz perc körül a vendéglőben, valamint más üzletben egy korábban jogtalanul tulajdonába került SZÉP-kártyával fizetett. 

A feltételezett elkövetőről az üzletekben lévő biztonsági kamera felvételeket készített, amelyek kitakarás nélkül ITT>> megnézhetők.

A rendőrség kéri, hogy aki a képeken látható nőt felismeri, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen a Csornai Rendőrkapitányságon (9300 Csorna, Eötvös utca 3.) illetve névtelensége megőrzése mellett hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-96-417-329-es telefonszámon. Bejelentés tehető az ingyenesen hívható 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es központi segélyhívó számok valamelyikén.

 

