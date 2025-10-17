Csalással gyanúsítanak egy nőt, aki nem a saját SZÉP-kártyájával fizetett Csornán

Csalás Csornán, a rendőrség ezt feltételezi. Ismeretlen tettes ellen indított büntetőeljárást a Csornai Rendőrkapitányság csalás megalapozott gyanúja miatt. A csalás Csornán egy Laky Döme utcai vendéglátóhelyen történt, de még júliusban. A rendőrök a helyiek segítségét kérik.

Csalás Csornán. A képen látható nő valószínűleg egy jogtalanul hozzákerült SZÉP kártyával fizetett. Fotó: Rendőrség

Csalás Csornán, keresik a nőt

Vélhetően a képen látható nő gyanúsítható azzal, hogy idén nyáron, július 22-én, délután egy óra húsz perc körül a vendéglőben, valamint más üzletben egy korábban jogtalanul tulajdonába került SZÉP-kártyával fizetett.

A feltételezett elkövetőről az üzletekben lévő biztonsági kamera felvételeket készített, amelyek kitakarás nélkül ITT>> megnézhetők.