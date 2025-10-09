Drogbizniszbe kezdtek a győri nagyszülők, az unokát is bevonták -fotó, videó

A tényállás szerint a vádlottak – élettársak – 2019-től győri otthonukban kábítószerrel kereskedtek. Ebbe belevonták unokájukat is. A kábítószert részben Szlovákiából, részben Magyarországon szerezték be. Telefonon érdeklődtek a vevők náluk, majd a elmentek a drogért a pár lakására. A családi drogbiznisz virágzott, épp az szolgálta ki a vevőket, aki otthon volt.

A családi drogbiznisz jól ment addig amíg le nem bukott a győri páros.

Fotó: police.hu

A nyomozó hatóság a vádlottak ingatlanában nagy mennyiségű kábítószert foglalt le, továbbá 2021 decemberében egy határátkelőhelyi igazoltatáskor a nagymama melltartójába elrejtve is találtak tiltott szert. A vádlottak által megszerzett és részben értékesített kábítószer hatóanyaga huszonötszörösen meghaladta azt a mennyiséget, ami fölött legsúlyosabban minősül ez a cselekmény.

Elsőfokú ítélet - Közel 10 év a családi drogbizniszért

A Győri Törvényszék társtettesként elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt a nőt 8 év, a férfit, mint visszaesőt, 9 év fegyházbüntetésre ítélte. A kábítószer értékesítésével szerzett 35 millió forintra vagyonelkobzást rendelt el. A vádlottaknak a másfél millió forint bűnügyi költséget is meg kell fizetniük. Az ítélet ellen a vádlottak és védőik enyhítésért fellebbeztek. Az eljárás másodfokon a Győri Ítélőtábla előtt folytatódik.

Az ilyen típusú bűncselekmények gyakoriak, komoly veszélyt jelentenek a társadalom tagjaira nézve, a kábítószer mennyisége nagy. A Győri Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint ezért a kiszabott büntetések szükségesek.