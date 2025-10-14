40 perce
Egy jó Barillát? Ja nem! Román cigit? - videó
Rakott tészta újragondolva? Nem egy új receptet próbált ki a sofőr, hanem a cigarettacsempészet egy „kreatív” változatát. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei az M1-es autópályán buktatták le azt a román férfit, aki szárított tészták alá rejtve próbált több mint 2 000 doboz cigarettát csempészni.
A pénzügyőrök az M1-es autópályáról tereltek le egy Romániából Angliába tartó kisbuszt, ami egy hatalmas utánfutót vontatott. A járműben hat utas ült, a rakomány pedig első ránézésre ártalmatlannak tűnt: a raktérben kartondobozokba csomagolt szárított tészta sorakozott. A mennyiség azonban gyanúsan soknak mutatkozott, ezért a járőrök a dobozokat is átvizsgálták. Megérezték, hogy cigarettacsempészek lehetnek. Kiderült, hogy a tészta rétegei alatt összesen 2 190 doboz román zárjegyes cigaretta rejtőzött.
Beismerte tettét a cigarettacsempész
A 30 éves sofőr elismerte, hogy a füstölnivalót ő rejtette el a rakományban és az Angliában dolgozó honfitársainak vitte volna. A jelek szerint a sofőr a tésztát extra feltéttel tervezte exportálni, de ehelyett kellemetlen helyzetet kavart magának. A recept ezúttal nem jött be.
Az egyenruhások több mint 5 millió forint értékű dohányterméket foglaltak le. Jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. A fiatal férfi akár 8 millió forint bírságra is számíthat.
Nem ez volt az első trükkös megoldás a cigarettacsempészek részéről. Legutóbb zöldségek és uborkák alá rejtették az illegális cigit.