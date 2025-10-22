A 81-es úti tragédia után újabb buszbaleset sokkolja az országot

Buszbaleset történt Szolnokon szerda reggel. A gimnáziumba csapódott jármű körül folyamatosan jöttek-mentek a mentőegységek. Rengeteg sérült volt, a helyszínre két mentőhelikopter is kiérkezett.

Ismét buszbaleset rázta meg az országot.

Forrás: szoljon.hu

A győri buszbaleset eseményei...

Ahogy arról szeptemberben írtunk, halálos baleset történt a 81-es főuton Győrnél. Hétfőn reggel egy busz és egy autó ütközött össze 81-es főúton, Győr külterületén. A tragédia során egy ember meghalt. A tragédia a főút 80. kilométerénél történt 5 óra 35 perc körül; a baleset során a személygépkocsi utasai közül egy ember olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette.