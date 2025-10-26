Busz és autó ütközött össze Győrben - forgalmi akadály

Autóbusszal ütközött össze egy személyautó Győrben, a Szent Imre út, a Szigethy Attila út és a Bartók Béla út kereszteződésében. A balesetet követően az autó az út szélén állt meg, a busz azonban forgalmi akadályt okoz a sávjában. A győri hivatásos tűzoltók mellett a társhatóságok is kiérkeztek a helyszínre - írta a Katasztrófavédelem.

Forrás: Katasztrófavédelem