Baleset

1 órája

Busz és autó ütközött össze Győrben - forgalmi akadály

Forgalmi akadály alakult ki az érintett kereszteződésben.

Kisalföld.hu
Busz és autó ütközött össze Győrben - forgalmi akadály

Autóbusszal ütközött össze egy személyautó Győrben, a Szent Imre út, a Szigethy Attila út és a Bartók Béla út kereszteződésében. A balesetet követően az autó az út szélén állt meg, a busz azonban forgalmi akadályt okoz a sávjában. A győri hivatásos tűzoltók mellett a társhatóságok is kiérkeztek a helyszínre - írta a Katasztrófavédelem.

