Baleset
3 órája
Busz és autó ütközött össze Győrben - frissítve
Forgalmi akadály alakult ki az érintett kereszteződésben.
Frissítve: Az Országos Mentőszolgálat portálunk megkeresésére elmondta, hogy a helyszínre a mentőket nem riasztották.
Előzmény:
Autóbusszal ütközött össze egy személyautó Győrben, a Szent Imre út, a Szigethy Attila út és a Bartók Béla út kereszteződésében. A balesetet követően az autó az út szélén állt meg, a busz azonban forgalmi akadályt okoz a sávjában. A győri hivatásos tűzoltók mellett a társhatóságok is kiérkeztek a helyszínre - írta a Katasztrófavédelem.
