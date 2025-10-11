Busz és BMW ütközött a 86-os főúton, Csorna közelében - fotók, videó

Információink szerint az autóbusz Csorna felől haladt Szilsárkány irányába, a 86-os főúton. Az Almáskertnél lassított, és a mögötte érkező BMW belerohant a buszba. Sem a busz utasai, sem az autóban utazók nem sérültek meg. Ottjártunkkor a rendőrök helyszíneltek. Az utasok elmondták, csak annyit érzékeltek, hogy fékez a busz és hátulról hallották a koppanást. A mentesítő járat is megérkezett, folytathatták útjukat az utasok.

Belerohant a fekete BMW a buszba Csorna és Szilsárkány között, a 86-os főúton. Fotó: Cs. Kovács Attila