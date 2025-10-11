október 11., szombat

Brigitta névnap

18°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Újabb baleset

56 perce

Busz és BMW ütközött a 86-os főúton, Csorna közelében - fotók, videó

Címkék#Csorna#autó#busz#baleset

Egy autó és egy busz ütközött össze Csorna külterületén.

Kisalföld.hu

Információink szerint az autóbusz Csorna felől haladt Szilsárkány irányába, a 86-os főúton. Az Almáskertnél lassított, és a mögötte érkező BMW belerohant a buszba. Sem a busz utasai, sem az autóban utazók nem sérültek meg. Ottjártunkkor a rendőrök helyszíneltek. Az utasok elmondták, csak annyit érzékeltek, hogy fékez a busz és hátulról hallották a koppanást. A mentesítő járat is megérkezett, folytathatták útjukat az utasok.

Belerohant a fekete BMW a buszba Csorna és Szilsárkány között, a 86-os főúton. Fotó: Cs. Kovács Attila

Autó és busz ütközött Csorna és Szilsárkány között

Fotók: Cs. Kovács Attila

Korábban írtuk: Egy busz és egy kocsi karambolozott Csorna külterületén, a Bartók Béla úton. A 86-os főút 150-es kilométerénél történt a baleset a katasztrófavédelem honlapjának információi szerint. A buszon tizenöt ember utazott, akikért mentesítő járat érkezett a helyszínre. A csornai hivatásos tűzoltók a személyautót áramtalanították. Az érintett útszakaszon egy sávon, váltakozva haladt a forgalom az intézkedés idején.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu