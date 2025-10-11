56 perce
Busz és BMW ütközött a 86-os főúton, Csorna közelében - fotók, videó
Egy autó és egy busz ütközött össze Csorna külterületén.
Információink szerint az autóbusz Csorna felől haladt Szilsárkány irányába, a 86-os főúton. Az Almáskertnél lassított, és a mögötte érkező BMW belerohant a buszba. Sem a busz utasai, sem az autóban utazók nem sérültek meg. Ottjártunkkor a rendőrök helyszíneltek. Az utasok elmondták, csak annyit érzékeltek, hogy fékez a busz és hátulról hallották a koppanást. A mentesítő járat is megérkezett, folytathatták útjukat az utasok.
Autó és busz ütközött Csorna és Szilsárkány közöttFotók: Cs. Kovács Attila
Korábban írtuk: Egy busz és egy kocsi karambolozott Csorna külterületén, a Bartók Béla úton. A 86-os főút 150-es kilométerénél történt a baleset a katasztrófavédelem honlapjának információi szerint. A buszon tizenöt ember utazott, akikért mentesítő járat érkezett a helyszínre. A csornai hivatásos tűzoltók a személyautót áramtalanították. Az érintett útszakaszon egy sávon, váltakozva haladt a forgalom az intézkedés idején.