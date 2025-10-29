október 29., szerda

Nárcisz névnap

18°
+14
+6
Elfogatóparancs van ellenük

1 órája

A legkeresetebb bűnözők, íme a rendőrség TOP körözött személyei - fotók

Címkék#Magyar Rendőrség#legveszélyesebb bűnöző#körözés#bűnöző

Ebben a rendőrség napokban megosztott facebook posztjában az elfogatóparancs alapján körözött személyek szerepelnek. Mint azt írják: ha felismered bármelyiküket, azonnal hívd a 112-t vagy tegyél anonim bejelentést a police.hu oldalon. Ők a legkeresetebb bűnözők.

Kisalföld.hu

"Ebben a posztban az elfogatóparancs alapján körözött személyek szerepelnek. Ha felismered bármelyiküket, azonnal hívd a 112-t  vagy tegyél anonim bejelentést a police.hu oldalon"–írja facebook posztjában a rendőrség. Mutatjuk, kik azok a bűnözők, akiket nagy erőkkel keres a rendőrség.

Bűnöző rendőrség elfogatóparancs
Bűnözőket keres a rendőrség: őket a Magyar Rendőrség a velük szemben fennálló elfogatóparancs alapján keresi.
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Shutterstock

Ahogy az a rendőrség oldalán olvasható: a képen látható személyeket a Magyar Rendőrség a velük szemben fennálló elfogatóparancs alapján keresi. Amennyiben valamelyiküket felismeri, vagy információval rendelkezik hollétéről, kérjük, tegyen bejelentést a körözött személy adatlapjáról elérhető üzenetküldő alkalmazással. A bejelentés elküldése anonim módon is lehetséges.

Ők a legveszélyesebb bűnözők

Mint azt portálunkon olvashatták: nemrég a police.hu körözési adatbázisát böngészve most olyan embercsempész bűnözőkre koncentráltunk akiket a győri rendőrök kerestek. Embercsempészet miatt keresett személyből közel 20-at találtunk a honlapon. Az embercsempészek még mindig szabadlábon vannak. Ha ezeket az arcokat látod azonnal értesítsd a rendőrséget! Korábban a drogosokról írtunk akik akár a városban is felbukkanhatnak.

 

