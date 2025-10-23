Bőnyi erőszak: Meghosszabbították a báty letartóztatását

Szeptember végén Bőnyben 12 éves lányt erőszakolhatott meg 29 éves bátyja, ez eset sokkolta a helyieket és az egész internetet - írtuk meg elsőként a részleteket. A Győri Törvényszék az ügyben közleményt adott ki, a legsúlyosabb, személyi szabadság elvonásával járó bírói kényszerintézkedést rendelték el. A bőnyi erőszak elkövetőjét egy hónapra letartóztatták, amely a napokban járna le.

Bőnyi erőszak: először a bőnyi játszótérre, majd egy eldugott részre vitte húgát a férfi, ahol bántalmazta. Fotó: Kisalföld

A bőnyi erőszak ügyében továbbra is nyomoznak

Megkerestük a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészséget, hogy indítványt tettek-e a letartóztatás meghosszabbítására. Dr. Ferenczi-Borbély Veronika, az ügyészség sajtószóvivője lapunknak elmondta, hogy indítványt tett a főügyészség a gyanúsított letartóztatásának további 3 hónappal történő meghosszabbítására. Az indítványnak a bíróság helyt adott, így január végéig biztosan nem kerül szabadlábra a férfi.

Lapunk úgy tudja a sértett kislány azóta fizikálisan felépült, és visszatérhetett az iskolai közösségbe, azonban az eset biztosan örökre mély nyomot hagyott benne. A nyomozás továbbra is folyik az ügyben.