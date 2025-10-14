Ölelést színlelve vágták le a biciklilakatot Győrben - videón a tettesek

A vádirat szerint a szlovák állampolgár elkövető 2022 decemberében egy győri bevásárló központ elöl ellopott egy 90.000 forint értékű kerékpárt úgy, hogy a rajta lévő lakatot egy csípőfogóval levágta. A biciklitolvaj hosszan, szorosan ölelte párját közben, hogy a cselekménye rejtve maradjon az arra járó emberek előtt.

Egy ölelkező pár Győrben. Viszont a férfi kezében egy csípőfogó. A biciklitolvaj jól kitervelte a lopást. Forrás: Ügyészség

Járókelők nem, de a kamera felfigyelt a biciklitolvajra

A férfi 2023 januárjában, Győrben egy könyvtár elöl, ugyanezzel a módszerrel, egy 80.000 forint értékű elektromos rollert is elvitt. A barátnő kilétére nem derült fény a nyomozás alatt.

A járási ügyészség több rendbeli lopás bűntettével vádolta meg a férfit és a vádiratban indítványt tett arra, hogy a Győri Járásbíróság felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje, valamint rendelje el a pártfogó felügyeletét.

Az első esetet a bevásárló központ biztonsági kamerája rögzítette.