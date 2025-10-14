október 14., kedd

Helén névnap

12°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vádemelés

2 órája

Ölelést színlelve vágták le a biciklilakatot Győrben - videón a tettesek

Címkék#kerékpár#biciklitolvaj#Győri Járásbíróság#roller#vád

A Győri Járási Ügyészség vádat emelt azzal a büntetett előéletű férfival szemben, aki 2022 telén egy kerékpárt és egy elektromos rollert lopott el Győrből. A biciklitolvaj érdekes módszert választott a lakat levágásához.

Kisalföld.hu

A vádirat szerint a szlovák állampolgár elkövető 2022 decemberében egy győri bevásárló központ elöl ellopott egy 90.000 forint értékű kerékpárt úgy, hogy a rajta lévő lakatot egy csípőfogóval levágta. A biciklitolvaj hosszan, szorosan ölelte párját közben, hogy a cselekménye rejtve maradjon az arra járó emberek előtt.

biciklitolvaj
Egy ölelkező pár Győrben. Viszont a férfi kezében egy csípőfogó. A biciklitolvaj jól kitervelte a lopást. Forrás: Ügyészség

Járókelők nem, de a kamera felfigyelt a biciklitolvajra

A férfi 2023 januárjában, Győrben egy könyvtár elöl, ugyanezzel a módszerrel, egy 80.000 forint értékű elektromos rollert is elvitt. A barátnő kilétére nem derült fény a nyomozás alatt.

A járási ügyészség több rendbeli lopás bűntettével vádolta meg a férfit és a vádiratban indítványt tett arra, hogy a Győri Járásbíróság felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje, valamint rendelje el a pártfogó felügyeletét.

Az első esetet a bevásárló központ biztonsági kamerája rögzítette.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu