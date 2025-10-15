október 15., szerda

Baleset

1 órája

Beton villanyoszlopnak ütközött egy személyautó Győrszemerén

Kisalföld.hu

15:40: Az Országos Mentőszolgálat portálunkkal közölte: a helyszínről egy 70 év körüli férfit további vizsgálatok és megfigyelés céljából szállítottak kórházba.

Korábban: Beton villanyoszlopnak ütközött egy személyautó Győrszemerén, a Győri út, Fő utca közelében –írja Katasztrófavédelem.

A helyi önkéntes tűzoltók áramtalanították a járművet.

A társhatóságok is a helyszínre érkeztek.

Forrás: Katasztrófavédelem

 

 

