Baleset
1 órája
Beton villanyoszlopnak ütközött egy személyautó Győrszemerén
15:40: Az Országos Mentőszolgálat portálunkkal közölte: a helyszínről egy 70 év körüli férfit további vizsgálatok és megfigyelés céljából szállítottak kórházba.
Korábban: Beton villanyoszlopnak ütközött egy személyautó Győrszemerén, a Győri út, Fő utca közelében –írja Katasztrófavédelem.
A helyi önkéntes tűzoltók áramtalanították a járművet.
A társhatóságok is a helyszínre érkeztek.
