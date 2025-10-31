Bedrogozva okozott súlyos balesetet Csorna és Barbacs között, utasa sem volt tiszta - fotó

Bejelentés érkezett a rendőrségre október 28-án este arról, hogy egy személygépkocsi ismeretlen okból letért az útról, majd fának ütközött a 8512-es úton, Csorna és Barbacs között –írja a rendőrség facebook oldalán.

A baleset során mind a sofőr, mind utasa súlyos sérülést szenvedett, így a mentő kórházba szállította őket. Az orvos mindkettejükkel szemben drogtesztet alkalmazott, mely pozitív lett metamfetaminra, amfetaminra és THC-ra.

A Csornai Rendőrkapitányság eljárást indított a 27 éves női sofőrrel szemben.