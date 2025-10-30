október 30., csütörtök

A volán mögött

4 órája

Baleseteket okoztak az ittas sofőrök Győr-Moson-Sopronban

Győr-Moson-Sopron útjain az elmúlt néhány nap leforgása alatt a rendőrök nyolc ittas gépjárművezetőt szűrtek ki a forgalomból, hat ellen büntetőeljárás indult, közülük négyen közlekedési balesetet is okoztak.

Kisalföld.hu
Baleseteket okoztak az ittas sofőrök Győr-Moson-Sopronban

Forrás: police.hu

A rendőrség honlapján tette közzé az esetek részleteit.

Október 27-én a déli órákban állítottak meg a járőrök Győrben, a Váczi Mihály utcában egy 55 éves ittas sofőrt, akivel szemben közigazgatási bírságot szabtak ki.

Ugyanezen a napon 15 óra körül pedig Győrben, a Fehérvári úton egy 45 éves koroncói lakost, akit elfogtak és gyanúsítottként hallgattak ki. Az alkoholszonda nála is pozitív eredményt mutatott.

Kapuváron az egyenruhások október 27-én hajnalban Vitnyéden, a Mátyás Király utcában intézkedtek egy közlekedési balesetnél, ahol egy 18 éves járművezető vadat ütött el. A fiatalemberrel szemben alkalmazott szonda szintén pozitív értéket jelölt.

Október 22-én 7 óra 50 perc körül Győrben, a Vámbéry Ármin úton közlekedett Citroennel egy győri nő. A Jakobinus utca – Bercsényi liget kereszteződéséhez érve az „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblát figyelmen kívül hagyta és egy Suzukinak ütközött. A balesetben hárman megsérültek, és mint kiderült, a Citroen sofőrje alkoholos befolyásoltság alatt vezette a járművét.

Egy 52 éves férfi vezette BMW X6 típusú autóját Fertőszentmiklóson október 24-én a kora hajnali órákban. A 85-ös számú főútvonal kereszteződése előtt alkoholos állapota miatt az útról lesodródott, és egy fának ütközött. A sofőr a helyszínről gyalog távozott, azonban a rendőrök a főúton elfogták, majd vele szemben büntetőeljárást indítottak.

Újrónafő területén állítottak meg október 17-én 10 órakor egy Suzuki Wagon R+ kocsit, amelynek vezetője szintén ittasan ült volán mögé, ezért a rendőrkapitányságra előállították, a vezetői engedélyét bevonták, és ellene büntetőeljárás indult.

Mosonmagyaróváron, a Levéli út és Barátság utca kereszteződésénél intézkedtek a rendőrök október 23-án hajnalban egy Volvo U típusú személygépkocsi sofőrjével, akinél az alkoholszonda szintén pozitív értéket jelzett, ezért a vezetői engedélyét elvették és ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

Október 25-én 18.30 körül történt közlekedési baleset Mosonmagyaróváron, a Szent István Király út és Mosonyi Mihály utca kereszteződésében. Egy Mercedes 204 típusú személygépkocsi sofőrje lesodródott az úttestről, neki ütközött egy világító lámpatest oszlopának, onnét egy hirdető táblának csapódott, végül a kerékpárúton állt meg. Kiderült, hogy ez a gépjárművezető is alkoholos állapotban vezette autóját, ezért ellene is büntetőeljárás indult.

 

