október 5., vasárnap

Aurél névnap

12°
+11
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

3 órája

Fejtetőre borult egy autó, balesethez siető tűzoltóautó karambolozott, vonatgázolás - Borzalmas balesetek Győr-Moson-Sopron útjain

Címkék#kamion#sérült#baleset#katasztrófavédelem#ütközés

Több közlekedési baleset is történt a héten Győr-Moson-Sopron útjain. A balesetek során többen megsérültek.

Kisalföld.hu

A hét eleje jól indult, nem történtek nagyobb haváriák Győr-Moson-Sopronban. Kedden azonban balesettel indult a reggel.

Balesetek karambol vonatgázolás ütközés győr-moson-sopron rendőrség tűzoltók mentő
Balesetek: Több helyszínre is vonultak a tűzoltók, mentők a héten Győr-Moson-Sopron útjain.
Fotó: Illusztráció / Forrás: MW achívum

Balesetek, elakadt kamion, vonatgázolás

Csúnyán csattantak, Magyaróvár egyik legveszélyesebb pontján történt baleset kedden. A Bauer Rudolf és a Kossuth Lajos utca találkozásánál, főként nagyobb forgalomban, sokszor kihívást jelent az autós közlekedés Mosonmagyaróváron.  Ahogy arról portálunkon beszámoltunk: kedden 6 óra 25 perckor érkezett bejelentés a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központjába, miszerint Mosonmagyaróváron, a Bauer utcában egy személygépkocsi egy álló autóba hajtott bele. A Skodát vezető sofőr belehajtott egy ott parkoló Renaultba. A rendőrség közlése szerint az eset során személyi sérülés nem történt.

  • Manőverezés közben elakadt kamion 
  • Fejtetőn landolt személyautó 
  • Elgázolt egy embert a vonat

Szerdán elakadt egy kamion a 84-esen, Kópháza térségében. Manőverezés közben akadt el egy kamion a 84-es főút 113-as kilométerénél, Kópháza térségében. A helyszínre a nagycenki önkéntes és a soproni hivatásos tűzoltók vonultak. A mentést a soproni műszaki mentő csörlőjével hajtották végre. 

Mint ahogy portálunkon olvashatták: egymásnak ütközött egy kisteherautó és egy nyerges vontató szerdán az M1-es autópályán. A baleset a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Károlyháza közelében, a 148. kilométernél történt. Az esethez a lébényi hivatásos tűzoltókat riasztották.

Szalagkorlátnak hajtott egy gépkocsi a 83-as főút 41-es kilométerszelvényénél csütörtökön a Győrtől Pápa felé vezető szakaszon. A baleset Takácsi és Gyarmat közelében történt. A pápai hivatásos és a téti önkéntes tűzoltók áramtalanították a járművet. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek. Az Országos Mentőszolgálat portálunknak elmondta: A helyszínről egy 40 év körüli nőt további vizsgálatok és megfigyelés céljából szállítottak kórházba.

Csütörtökön kapott értesítést a Veszprémvarsány Tűzoltó Egyesület, hogy Románd és Gic között a halastóhoz vezető bekötőútnál a főúton egy autó az árokban fejtetőre borult. Helyszínre vonult még rajtuk kívül a Pannonhalma Katasztrófavédelmi Örs Egysége is. A rendőrségi helyszínelés után az autót a két egység közös erővel a kerekeire állította. 

Tűz keletkezett egy harminc négyzetméteres lakóház pincéjében péntekre virradóra Győr határában, a Tarkarét utcában. A lángok részben az épületre és annak tetőszerkezetére is átterjedtek. A győri hivatásos tűzoltók légzésvédelem használata mellett oltották el a tüzet.

Kigyulladt egy személygépkocsi pénteken és mintegy kétszáz négyzetméteren az aljnövényzet az M1-es autópálya 102-es és 103-as kilométere közötti szakaszán, a Budapest felé vezető oldalon, Nagyszentjánosnál. A győri hivatásos tűzoltók két vízsugárral elfojtották a lángokat. 

Cikkeinkben beszámoltunk arról, hogy a pénteki nap folyamán két tűzeset is történt a megyében, később az egyik balesethez siető tűzoltóautó karambolozott Győrben. A baleset a Szent István úton történt, egy személyautó és a katasztrófavédelem egyik járműve ütközött össze a Gárdonyi utcai kereszteződésnél. A két eset összefüggésben állt egymással, ugyanis az M1-es autótűzhöz riasztott tűzoltókocsi volt a Szent István úti baleset egyik elszenvedője, amelyik egy személyautóval ütközött. Információink szerint a balesetnek egy könnyebb sérültje volt, ő a személygépkocsiban ült. A környéken hatalmas a dugó alakult ki, az egész belváros beállt, az úton keresztbe állva egy helyi járatos busz is várakozott arra, hogy tovább haladhasson.

Elesett az M1-es autópálya pénteken. Két autó karambolozott az M1-es sztrádán Győrnél, a tűzoltókat és a rendőröket is riasztották a helyszínre. Fotó: Cs. Kovács Attila

Pénteken kigyulladt egy száz négyzetméteres, fa szerkezetű melléképület a Halászihoz tartozó Arakon, a Felszabadulás és az Arany János utca sarkán. A tűz a közeli családi házra nem terjedt át, az épületben nem tartózkodott senki. A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók megfékezték a lángokat két vízsugárral, egy szabadnapos tűzoltó és egy mosonmagyaróvári vízszállító is segítette a munkájukat.

Elesett a sztráda pénteken, két autó karambolozott az M1-esen Győrnél. A 121-es kilométernél, Ménfőcsanak és Győrújbarát közötti szakaszon dolgoztak a rendőrök és a tűzoltók.

Súlyos baleset történt szombaton reggel az 1-es főúton Győrnél - Gépkocsi és furgon karambolozott. Az M19-es fel- és lehajtójánál történt balesethez a győri hivatásos tűzoltók vonultak, áramtalanítottak, illetve felitatták a burkolatra került olajat. A két járműben összesen három ember utazott, hozzájuk mentő érkezett. 

Ugyancsak szombaton délelőtt szalagkorlátnak ütközött egy személykocsi  az M85-ös autóút 58-59-es kilométere között. A Fertőszentmiklós közelében történt balesethez elsőként a település önkéntes tűzoltói vonultak, áramtalanítottak. A kapuvári hivatásos tűzoltók a burkolatra került hűtővizet és olajat felitatták. Az autóban csak a sofőr utazott, hozzá mentő érkezett. 

Elgázolt egy embert a vonat szombaton. Hosszabb menetidőre kellett számítani a Győr - Pápa - Celldömölk vonalon. A Győrből 14:07-kor Celldömölkre elindult személyvonat (9216) Gecse-Gyarmat és Vaszar között elütött egy embert, aki a balesetben életét vesztette. Portálunk megkeresésére az Országos Mentőszolgálat közölte: A helyszínen a mentők egy férfi halálának tényét állapították meg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu