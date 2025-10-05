3 órája
Fejtetőre borult egy autó, balesethez siető tűzoltóautó karambolozott, vonatgázolás - Borzalmas balesetek Győr-Moson-Sopron útjain
Több közlekedési baleset is történt a héten Győr-Moson-Sopron útjain. A balesetek során többen megsérültek.
A hét eleje jól indult, nem történtek nagyobb haváriák Győr-Moson-Sopronban. Kedden azonban balesettel indult a reggel.
Balesetek, elakadt kamion, vonatgázolás
Csúnyán csattantak, Magyaróvár egyik legveszélyesebb pontján történt baleset kedden. A Bauer Rudolf és a Kossuth Lajos utca találkozásánál, főként nagyobb forgalomban, sokszor kihívást jelent az autós közlekedés Mosonmagyaróváron. Ahogy arról portálunkon beszámoltunk: kedden 6 óra 25 perckor érkezett bejelentés a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központjába, miszerint Mosonmagyaróváron, a Bauer utcában egy személygépkocsi egy álló autóba hajtott bele. A Skodát vezető sofőr belehajtott egy ott parkoló Renaultba. A rendőrség közlése szerint az eset során személyi sérülés nem történt.
- Manőverezés közben elakadt kamion
- Fejtetőn landolt személyautó
- Elgázolt egy embert a vonat
Szerdán elakadt egy kamion a 84-esen, Kópháza térségében. Manőverezés közben akadt el egy kamion a 84-es főút 113-as kilométerénél, Kópháza térségében. A helyszínre a nagycenki önkéntes és a soproni hivatásos tűzoltók vonultak. A mentést a soproni műszaki mentő csörlőjével hajtották végre.
Mint ahogy portálunkon olvashatták: egymásnak ütközött egy kisteherautó és egy nyerges vontató szerdán az M1-es autópályán. A baleset a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Károlyháza közelében, a 148. kilométernél történt. Az esethez a lébényi hivatásos tűzoltókat riasztották.
Szalagkorlátnak hajtott egy gépkocsi a 83-as főút 41-es kilométerszelvényénél csütörtökön a Győrtől Pápa felé vezető szakaszon. A baleset Takácsi és Gyarmat közelében történt. A pápai hivatásos és a téti önkéntes tűzoltók áramtalanították a járművet. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek. Az Országos Mentőszolgálat portálunknak elmondta: A helyszínről egy 40 év körüli nőt további vizsgálatok és megfigyelés céljából szállítottak kórházba.
Csütörtökön kapott értesítést a Veszprémvarsány Tűzoltó Egyesület, hogy Románd és Gic között a halastóhoz vezető bekötőútnál a főúton egy autó az árokban fejtetőre borult. Helyszínre vonult még rajtuk kívül a Pannonhalma Katasztrófavédelmi Örs Egysége is. A rendőrségi helyszínelés után az autót a két egység közös erővel a kerekeire állította.
Tűz keletkezett egy harminc négyzetméteres lakóház pincéjében péntekre virradóra Győr határában, a Tarkarét utcában. A lángok részben az épületre és annak tetőszerkezetére is átterjedtek. A győri hivatásos tűzoltók légzésvédelem használata mellett oltották el a tüzet.
Kigyulladt egy személygépkocsi pénteken és mintegy kétszáz négyzetméteren az aljnövényzet az M1-es autópálya 102-es és 103-as kilométere közötti szakaszán, a Budapest felé vezető oldalon, Nagyszentjánosnál. A győri hivatásos tűzoltók két vízsugárral elfojtották a lángokat.
Cikkeinkben beszámoltunk arról, hogy a pénteki nap folyamán két tűzeset is történt a megyében, később az egyik balesethez siető tűzoltóautó karambolozott Győrben. A baleset a Szent István úton történt, egy személyautó és a katasztrófavédelem egyik járműve ütközött össze a Gárdonyi utcai kereszteződésnél. A két eset összefüggésben állt egymással, ugyanis az M1-es autótűzhöz riasztott tűzoltókocsi volt a Szent István úti baleset egyik elszenvedője, amelyik egy személyautóval ütközött. Információink szerint a balesetnek egy könnyebb sérültje volt, ő a személygépkocsiban ült. A környéken hatalmas a dugó alakult ki, az egész belváros beállt, az úton keresztbe állva egy helyi járatos busz is várakozott arra, hogy tovább haladhasson.
Pénteken kigyulladt egy száz négyzetméteres, fa szerkezetű melléképület a Halászihoz tartozó Arakon, a Felszabadulás és az Arany János utca sarkán. A tűz a közeli családi házra nem terjedt át, az épületben nem tartózkodott senki. A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók megfékezték a lángokat két vízsugárral, egy szabadnapos tűzoltó és egy mosonmagyaróvári vízszállító is segítette a munkájukat.
Elesett a sztráda pénteken, két autó karambolozott az M1-esen Győrnél. A 121-es kilométernél, Ménfőcsanak és Győrújbarát közötti szakaszon dolgoztak a rendőrök és a tűzoltók.
Súlyos baleset történt szombaton reggel az 1-es főúton Győrnél - Gépkocsi és furgon karambolozott. Az M19-es fel- és lehajtójánál történt balesethez a győri hivatásos tűzoltók vonultak, áramtalanítottak, illetve felitatták a burkolatra került olajat. A két járműben összesen három ember utazott, hozzájuk mentő érkezett.
Ugyancsak szombaton délelőtt szalagkorlátnak ütközött egy személykocsi az M85-ös autóút 58-59-es kilométere között. A Fertőszentmiklós közelében történt balesethez elsőként a település önkéntes tűzoltói vonultak, áramtalanítottak. A kapuvári hivatásos tűzoltók a burkolatra került hűtővizet és olajat felitatták. Az autóban csak a sofőr utazott, hozzá mentő érkezett.
Elgázolt egy embert a vonat szombaton. Hosszabb menetidőre kellett számítani a Győr - Pápa - Celldömölk vonalon. A Győrből 14:07-kor Celldömölkre elindult személyvonat (9216) Gecse-Gyarmat és Vaszar között elütött egy embert, aki a balesetben életét vesztette. Portálunk megkeresésére az Országos Mentőszolgálat közölte: A helyszínen a mentők egy férfi halálának tényét állapították meg.
