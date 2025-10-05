Fejtetőre borult egy autó, balesethez siető tűzoltóautó karambolozott, vonatgázolás - Borzalmas balesetek Győr-Moson-Sopron útjain

Tűz keletkezett egy harminc négyzetméteres lakóház pincéjében péntekre virradóra Győr határában, a Tarkarét utcában. A lángok részben az épületre és annak tetőszerkezetére is átterjedtek. A győri hivatásos tűzoltók légzésvédelem használata mellett oltották el a tüzet.

Kigyulladt egy személygépkocsi pénteken és mintegy kétszáz négyzetméteren az aljnövényzet az M1-es autópálya 102-es és 103-as kilométere közötti szakaszán, a Budapest felé vezető oldalon, Nagyszentjánosnál. A győri hivatásos tűzoltók két vízsugárral elfojtották a lángokat.

Cikkeinkben beszámoltunk arról, hogy a pénteki nap folyamán két tűzeset is történt a megyében, később az egyik balesethez siető tűzoltóautó karambolozott Győrben. A baleset a Szent István úton történt, egy személyautó és a katasztrófavédelem egyik járműve ütközött össze a Gárdonyi utcai kereszteződésnél. A két eset összefüggésben állt egymással, ugyanis az M1-es autótűzhöz riasztott tűzoltókocsi volt a Szent István úti baleset egyik elszenvedője, amelyik egy személyautóval ütközött. Információink szerint a balesetnek egy könnyebb sérültje volt, ő a személygépkocsiban ült. A környéken hatalmas a dugó alakult ki, az egész belváros beállt, az úton keresztbe állva egy helyi járatos busz is várakozott arra, hogy tovább haladhasson.

Elesett az M1-es autópálya pénteken. Két autó karambolozott az M1-es sztrádán Győrnél, a tűzoltókat és a rendőröket is riasztották a helyszínre. Fotó: Cs. Kovács Attila

Pénteken kigyulladt egy száz négyzetméteres, fa szerkezetű melléképület a Halászihoz tartozó Arakon, a Felszabadulás és az Arany János utca sarkán. A tűz a közeli családi házra nem terjedt át, az épületben nem tartózkodott senki. A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók megfékezték a lángokat két vízsugárral, egy szabadnapos tűzoltó és egy mosonmagyaróvári vízszállító is segítette a munkájukat.

Elesett a sztráda pénteken, két autó karambolozott az M1-esen Győrnél. A 121-es kilométernél, Ménfőcsanak és Győrújbarát közötti szakaszon dolgoztak a rendőrök és a tűzoltók.