Közlekedés

1 órája

Baleset történt az M1-esen, Mosonmagyaróvárnál - sávlezárás, frissítve

Kisalföld.hu
Baleset történt az M1-esen, Mosonmagyaróvárnál - sávlezárás, frissítve

Forrás: Kisalföld-archív

21:46: Az Országos Mentőszolgálat portálunk megkeresésére elmondta, hogy a helyszínre nem riasztották a mentőket.

Előzmény:

Baleset történt az M1-es főváros felé vezető oldalán a 158-as km-nél, Mosonmagyaróvárnál. Budapest felé csak egy sáv járható, már 5 kilóméteres a torlódás - írta az MKIF.

 

