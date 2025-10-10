Közlekedés
1 órája
Baleset történt az M1-esen, Mosonmagyaróvárnál - sávlezárás, frissítve
Forrás: Kisalföld-archív
21:46: Az Országos Mentőszolgálat portálunk megkeresésére elmondta, hogy a helyszínre nem riasztották a mentőket.
Előzmény:
Baleset történt az M1-es főváros felé vezető oldalán a 158-as km-nél, Mosonmagyaróvárnál. Budapest felé csak egy sáv járható, már 5 kilóméteres a torlódás - írta az MKIF.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre