Baleset a belvárosban
53 perce
Baleset történt a Szent Anna- templomnál Kapuváron - Mentő és rendőrök is a helyszínen - fotók
Baleset történt Kapuváron, a városközpontban, egy kerékpáros és egy autó a résztvevője a Szent Anna-templomnál lévő kereszteződésben. A helyszínen vannak a rendőrök és egy mentőautó is. Egyelőre több információ nem áll rendelkezésünkre. A vármegyei rendőr-főkapitányság sajtóügyeletén kértünk tájékoztatást. Az új hírekkel frissítjük cikkünket.
