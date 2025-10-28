Baleset történt a Szent Anna- templomnál Kapuváron - Mentő és rendőrök is a helyszínen - fotók

Baleset történt Kapuváron, a városközpontban, egy kerékpáros és egy autó a résztvevője a Szent Anna-templomnál lévő kereszteződésben. A helyszínen vannak a rendőrök és egy mentőautó is. Egyelőre több információ nem áll rendelkezésünkre. A vármegyei rendőr-főkapitányság sajtóügyeletén kértünk tájékoztatást. Az új hírekkel frissítjük cikkünket.

Forrás:kisalfold.hu