Elsőként vaddal, majd egy másik autóval ütközött egy sofőr a 85-ösön, Hegykőnél - sávlezárás

Vaddal ütközött, majd érintőlegesen egy másik járművel karambolozott egy gépkocsi Hegykő térségében, a 85-ös főút 61-es kilométerszelvényénél. Összesen heten utaztak a járművekben. A balesethez a sopronkövesdi hivatásos és a hegykői önkéntes tűzoltók érkeztek ki, áramtalanították az egyik autót. A karambol miatt félpályán halad a forgalom az érintett útszakaszon - írta a Katasztrófavédelem.

Forrás: Katasztrófavédelem