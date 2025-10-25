október 25., szombat

A tűzoltók is kiérkeztek

42 perce

Elsőként vaddal, majd egy másik autóval ütközött egy sofőr a 85-ösön, Hegykőnél - sávlezárás

Címkék#m85#M85-ös út#baleset#Hegykő

Félpályán halad a forgalom a baleset miatt.

Kisalföld.hu
Vaddal ütközött, majd érintőlegesen egy másik járművel karambolozott egy gépkocsi Hegykő térségében, a 85-ös főút 61-es kilométerszelvényénél. Összesen heten utaztak a járművekben. A balesethez a sopronkövesdi hivatásos és a hegykői önkéntes tűzoltók érkeztek ki, áramtalanították az egyik autót. A karambol miatt félpályán halad a forgalom az érintett útszakaszon - írta a Katasztrófavédelem.

Forrás: Katasztrófavédelem

 

 

