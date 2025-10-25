A tűzoltók is kiérkeztek
42 perce
Elsőként vaddal, majd egy másik autóval ütközött egy sofőr a 85-ösön, Hegykőnél - sávlezárás
Félpályán halad a forgalom a baleset miatt.
Vaddal ütközött, majd érintőlegesen egy másik járművel karambolozott egy gépkocsi Hegykő térségében, a 85-ös főút 61-es kilométerszelvényénél. Összesen heten utaztak a járművekben. A balesethez a sopronkövesdi hivatásos és a hegykői önkéntes tűzoltók érkeztek ki, áramtalanították az egyik autót. A karambol miatt félpályán halad a forgalom az érintett útszakaszon - írta a Katasztrófavédelem.
