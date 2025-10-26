Mentőhelikopter, helyszíni újraélesztés és türelmetlen sofőr - az elmúlt hét balesetei

Pénteken pedig négy autó ütközött össze Mosonmagyaróvár mellett az M1-esen, ahonnan szerencsére senkit nem kellett kórházba szállítani.

Szombaton egy személygépjármű elsőként vaddal, majd egy másik autóval ütközött a 85-ösön, Hegykőnél. Összesen heten utaztak a járművekben, és senkit nem kellett kórházba szállítani.

Vasárnap reggel ismét baleset történt, egy busz és autó ütközött össze Győrben, az esethez pedig a mentőket nem kellett riasztani.

Tűzesetek

Hétfőn Győrben a Csavargyár utcában egy melléképület gyulladt ki, teljes terjedelmében égett. Több, összeépített garázs közül egy kétállásos égett, illetve egy másiknak a teteje lángolt. Az esethez győri, pannonhalmi és lébényi hivatásos tűzoltókat riasztották, valamint a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot is.

Ezt követően még garázsok is kigyulladtak Győrben, a győri, pannonhalmi és lébényi hivatásos tűzoltók vízsugarakkal és kéziszerszámokkal előbb körülhatárolták, majd eloltották a lángokat. Az épületből a tűzoltók kivittek egy felhasadt 11,5 kilogrammos gázpalackot, illetve egy turista gázpalackot is, utóbbit hőkamerával vizsgálták.

Tűz Győrben: garázsok égtek Gyárvárosban.

Vármegyén kívüli M1-es baleset:

Tíz ember került kórházba, hatalmas balesetet okozott egy türelmetlen autós az M1-esen pénteken este. Egy kisgyereket a helyszínen kellett újraéleszteni.

Az Országos Mentőszolgálat a következőket közölte portálunkkal: Az M1-es balesethez 15 mentőegységet, köztük gyermekrohamkocsit is riasztottak. Egy 6 éves és egy 11 éves gyermek életveszélyesen, 5 felnőtt súlyosan, 3 felnőtt könnyebben sérült. A helyszíni beavatkozások, mentőellátás után a sérülteket Székesfehérvár, Budapest és Tatabánya kórházaiba szállították.

