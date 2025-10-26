1 órája
Mentőhelikopter, helyszíni újraélesztés és türelmetlen sofőr - az elmúlt hét balesetei
Több komoly baleset és tűzeset is történt a héten Győr-Moson-Sopronban. A balesetek során többen megsérültek.
Hétfőn már több kék hírről is beszámolt portálunk. Az első közlekedési baleset során egy kisteherautó és kocsi karambolozott Győrben. Ezt követően baleset történt Bősárkánynál, ahová a mentők és tűzoltók is a helyszínre érkeztek, ahonnan egy férfit és egy gyermeket könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
További balesetek a héten
Kedden már egy súlyosabb esethez érkeztek a mentők, ugyanis súlyos balesetben sérült meg egy fiatal Sopronban, mentőhelikopter jött a diákért.
Súlyos balesetben sérült egy fiatal Sopronban, mentőhelikopter jött a diákért - fotók, videó
Szerdán szintén mentőhelikopter érkezett egy Veszprém megyei balesethez is, ahonnan az elszenvedőt a győri kórházba szállították.
Mentőhelikopter vitte a győri kórházba a súlyos baleset sérültjét
Pénteken pedig négy autó ütközött össze Mosonmagyaróvár mellett az M1-esen, ahonnan szerencsére senkit nem kellett kórházba szállítani.
Szombaton egy személygépjármű elsőként vaddal, majd egy másik autóval ütközött a 85-ösön, Hegykőnél. Összesen heten utaztak a járművekben, és senkit nem kellett kórházba szállítani.
Vasárnap reggel ismét baleset történt, egy busz és autó ütközött össze Győrben, az esethez pedig a mentőket nem kellett riasztani.
Tűzesetek
Hétfőn Győrben a Csavargyár utcában egy melléképület gyulladt ki, teljes terjedelmében égett. Több, összeépített garázs közül egy kétállásos égett, illetve egy másiknak a teteje lángolt. Az esethez győri, pannonhalmi és lébényi hivatásos tűzoltókat riasztották, valamint a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot is.
Ezt követően még garázsok is kigyulladtak Győrben, a győri, pannonhalmi és lébényi hivatásos tűzoltók vízsugarakkal és kéziszerszámokkal előbb körülhatárolták, majd eloltották a lángokat. Az épületből a tűzoltók kivittek egy felhasadt 11,5 kilogrammos gázpalackot, illetve egy turista gázpalackot is, utóbbit hőkamerával vizsgálták.
Vármegyén kívüli M1-es baleset:
Tíz ember került kórházba, hatalmas balesetet okozott egy türelmetlen autós az M1-esen pénteken este. Egy kisgyereket a helyszínen kellett újraéleszteni.
Az Országos Mentőszolgálat a következőket közölte portálunkkal: Az M1-es balesethez 15 mentőegységet, köztük gyermekrohamkocsit is riasztottak. Egy 6 éves és egy 11 éves gyermek életveszélyesen, 5 felnőtt súlyosan, 3 felnőtt könnyebben sérült. A helyszíni beavatkozások, mentőellátás után a sérülteket Székesfehérvár, Budapest és Tatabánya kórházaiba szállították.
A tények.hu oldalon videó is van a baleset utáni állapotokról.