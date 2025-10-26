október 26., vasárnap

Összefoglaló

2 órája

Mentőhelikopter, helyszíni újraélesztés és türelmetlen sofőr - az elmúlt hét balesetei

Címkék#Győr-Moson-Sopron megye#összefoglaló#baleset

Több komoly baleset és tűzeset is történt a héten Győr-Moson-Sopronban. A balesetek során többen megsérültek.

Kisalföld.hu

Hétfőn már több kék hírről is beszámolt portálunk. Az első közlekedési baleset során egy kisteherautó és kocsi karambolozott Győrben. Ezt követően baleset történt Bősárkánynál, ahová a mentők és tűzoltók is a helyszínre érkeztek, ahonnan egy férfit és egy gyermeket könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Lezuhant a diáklány - A drámai, súlyos baleset után mentőhelikopter érkezett Sopron belvárosába.
További balesetek a héten

Kedden már egy súlyosabb esethez érkeztek a mentők, ugyanis súlyos balesetben sérült meg egy fiatal Sopronban, mentőhelikopter jött a diákért.

Szerdán szintén mentőhelikopter érkezett egy Veszprém megyei balesethez is, ahonnan az elszenvedőt a győri kórházba szállították.

Pénteken pedig négy autó ütközött össze Mosonmagyaróvár mellett az M1-esen, ahonnan szerencsére senkit nem kellett kórházba szállítani.

Szombaton egy személygépjármű elsőként vaddal, majd egy másik autóval ütközött a 85-ösön, Hegykőnél. Összesen heten utaztak a járművekben, és senkit nem kellett kórházba szállítani.

Vasárnap reggel ismét baleset történt, egy busz és autó ütközött össze Győrben, az esethez pedig a mentőket nem kellett riasztani.

Tűzesetek

Hétfőn Győrben a Csavargyár utcában egy melléképület gyulladt ki, teljes terjedelmében égett. Több, összeépített garázs közül egy kétállásos égett, illetve egy másiknak a teteje lángolt. Az esethez győri, pannonhalmi és lébényi hivatásos tűzoltókat riasztották, valamint a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot is. 

Ezt követően még garázsok is kigyulladtak Győrben, a győri, pannonhalmi és lébényi hivatásos tűzoltók vízsugarakkal és kéziszerszámokkal előbb körülhatárolták, majd eloltották a lángokat. Az épületből a tűzoltók kivittek egy felhasadt 11,5 kilogrammos gázpalackot, illetve egy turista gázpalackot is, utóbbit hőkamerával vizsgálták.

Tűz Győrben: garázsok égtek Gyárvárosban. 
Fotó: Molcsányi Máté

Vármegyén kívüli M1-es baleset:

Tíz ember került kórházba, hatalmas balesetet okozott egy türelmetlen autós az M1-esen pénteken este. Egy kisgyereket a helyszínen kellett újraéleszteni.

Az Országos Mentőszolgálat a következőket közölte portálunkkal: Az M1-es balesethez 15 mentőegységet, köztük gyermekrohamkocsit is riasztottak. Egy 6 éves és egy 11 éves gyermek életveszélyesen, 5 felnőtt súlyosan, 3 felnőtt könnyebben sérült. A helyszíni beavatkozások, mentőellátás után a sérülteket Székesfehérvár, Budapest és Tatabánya kórházaiba szállították.

A tények.hu oldalon videó is van a baleset utáni állapotokról.

Fotó: tenyek.hu

 

 

