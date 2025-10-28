október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

13°
+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Három eset is tisztázatlan

2 órája

Balesetet okoztak a sofőrök Győrben, megállás és cetli nélkül elhajtottak

Címkék#tanú#kistehergépkocsi#sofőr#baleset#rendőrség

Három balesetnél sem álltak meg vagy hagytak cetlit a sofőrök, ezért őket is keresik a győri rendőrök.

Kisalföld.hu
Balesetet okoztak a sofőrök Győrben, megállás és cetli nélkül elhajtottak

Szeptember 29-én reggel 7 óra és délután 4 óra között közlekedett egy sofőr Győrben, a Kandó Kálmán utcában. Valószínűleg tolatott, amikor nekiütközött a 10-es számú épület előtt parkoló zöld színű Suzuki MZ típusú személygépkocsi bal elejének, amelyben kárt okozott.

Október 11-én este fél 8 körül egy ismeretlen, fehér színű, kistehergépkocsi Győrben közlekedett, a Szauter úti Praktiker parkolóból kivezető üzemi úton, és a Szauter útra kanyarodott, a Jereváni út felé. A zöld lámpánál megkezdte a kanyarodást, de nem biztosított elsőbbséget a zebrán áthaladó személynek, az autóval nekiütközött. A balesetben a gyalogos megsérült, a sofőr a helyszínt segítségnyújtás nélkül elhagyta.

Győrben, a Vasvári Pál utcában található Pláza parkolójában közlekedett ismeretlen sofőr október 12-én este fél 9-kor, ismeretlen forgalmi rendszámú és típusú személygépkocsival. Nekiütközött a parkolóban álló sötétszürke színű Mazdának, amelyet megrongált.

A balesetek megtörténtét követően az ismeretlen sofőrök a helyszínről adataik hátra hagyása nélkül elhajtottak.

A fenti balesetek okozóinak azonosítása, illetve a körülmények tisztázása érdekében tanúk jelentkezését várja a Győri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya, a 9026 Győr, Szövetség utca 17. szám alatt, vagy a 96/520-092 illetve a 96/520-094-es telefonszámok valamelyikén. Bejelentés tehető továbbá az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon is.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu