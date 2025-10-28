Balesetet okoztak a sofőrök Győrben, megállás és cetli nélkül elhajtottak

Szeptember 29-én reggel 7 óra és délután 4 óra között közlekedett egy sofőr Győrben, a Kandó Kálmán utcában. Valószínűleg tolatott, amikor nekiütközött a 10-es számú épület előtt parkoló zöld színű Suzuki MZ típusú személygépkocsi bal elejének, amelyben kárt okozott.

Október 11-én este fél 8 körül egy ismeretlen, fehér színű, kistehergépkocsi Győrben közlekedett, a Szauter úti Praktiker parkolóból kivezető üzemi úton, és a Szauter útra kanyarodott, a Jereváni út felé. A zöld lámpánál megkezdte a kanyarodást, de nem biztosított elsőbbséget a zebrán áthaladó személynek, az autóval nekiütközött. A balesetben a gyalogos megsérült, a sofőr a helyszínt segítségnyújtás nélkül elhagyta.

Győrben, a Vasvári Pál utcában található Pláza parkolójában közlekedett ismeretlen sofőr október 12-én este fél 9-kor, ismeretlen forgalmi rendszámú és típusú személygépkocsival. Nekiütközött a parkolóban álló sötétszürke színű Mazdának, amelyet megrongált.

A balesetek megtörténtét követően az ismeretlen sofőrök a helyszínről adataik hátra hagyása nélkül elhajtottak.