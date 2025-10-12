Durván csapódott az árokba a kis autó Győr közelében - fotók

Olvasó-tudósítónk fotója vasárnap reggel készült; a baleset hétvégén történhetett Győr és Töltéstava között.

A Győr és Töltéstava közelében történt balesetben remélhetőleg senki sem sérült meg. Fotó: Tudósító

Újabb baleset a hírhedt, Töltéstava közeli árokban

Év elején a hírhedt árok közelében - itt számos sofőr került már bajba, többnyire a sebesség finoman fogalmazva sem túl szerencsés megválasztása miatt - két roncsautó árválkodott a sági úton. A járművek hosszú heteken át borzolták a vezetők kedélyét, mire a Közút megelégelte az áldatlan állapotokat és elszállította a két magára hagyott kocsit.