Baleset

1 órája

Durván csapódott az árokba a kis autó Győr közelében - fotók

Címkék#Kismegyer#roncsautó#baleset#árok#Töltéstava

A baleset Győr-Kismegyer és a töltéstavai elágazó között történt. Reméljük, senki sem sérült súlyosan, miután az autó az árokban kötött ki.

Kisalföld.hu

Olvasó-tudósítónk fotója vasárnap reggel készült; a baleset hétvégén történhetett Győr és Töltéstava között.

A Győr és Töltéstava közelében történt balesetben remélhetőleg senki sem sérült meg. Fotó: Tudósító
A Győr és Töltéstava közelében történt balesetben remélhetőleg senki sem sérült meg. Fotó: Tudósító

Újabb baleset a hírhedt, Töltéstava közeli árokban

Év elején a hírhedt árok közelében - itt számos sofőr került már bajba, többnyire a sebesség finoman fogalmazva sem túl szerencsés megválasztása miatt - két roncsautó árválkodott a sági úton. A járművek hosszú heteken át borzolták a vezetők kedélyét, mire a Közút megelégelte az áldatlan állapotokat és elszállította a két magára hagyott kocsit.

 

Hideg időben kellemetlenül csúszhat

Visszatérve a Töltéstava közeli árokhoz: ősszel, télen különösen érdemes itt ésszel vezetni: hűvös, csapadékos időben kellemetlenül csúszhat a szóban forgó úttest.


 

