1 órája
Durván csapódott az árokba a kis autó Győr közelében - fotók
A baleset Győr-Kismegyer és a töltéstavai elágazó között történt. Reméljük, senki sem sérült súlyosan, miután az autó az árokban kötött ki.
Olvasó-tudósítónk fotója vasárnap reggel készült; a baleset hétvégén történhetett Győr és Töltéstava között.
Újabb baleset a hírhedt, Töltéstava közeli árokban
Év elején a hírhedt árok közelében - itt számos sofőr került már bajba, többnyire a sebesség finoman fogalmazva sem túl szerencsés megválasztása miatt - két roncsautó árválkodott a sági úton. A járművek hosszú heteken át borzolták a vezetők kedélyét, mire a Közút megelégelte az áldatlan állapotokat és elszállította a két magára hagyott kocsit.
Hideg időben kellemetlenül csúszhat
Visszatérve a Töltéstava közeli árokhoz: ősszel, télen különösen érdemes itt ésszel vezetni: hűvös, csapadékos időben kellemetlenül csúszhat a szóban forgó úttest.