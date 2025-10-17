Közlekedés
1 órája
Baleset a sztrádán: lezárták a leállósávot az M1-es autópályán Börcsnél
Közlekedési baleset történt pénteken délelőtt az M1-es autópályán Börcsnél.
Baleset történt az M1-es autópályán az országhatár felé vezető oldalon a 135-ös km-nél pénteken délelőtt –írja az MKIF. A leállósáv lezárásra került a műszaki mentés idejére, de a forgalmi sávokon a forgalom zavartalanul haladhat.
