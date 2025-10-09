Megnövekedett menetidő
1 órája
Az M1-es hídján történt súlyos baleset - a sávlezárás napokig el fog tartani
Korábban baleset történt az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon az 56-os km-nél, Tatabánya környékén.
A baleset során a híd szerkezete megsérült, emiatt az ideiglenes forgalmi rend szerinti belső sávot közlekedésbiztonsági okok miatt le kellett zárni.
A helyreállítás már folyamatban van, mely várhatóan szombatig tart. A forgalom 1 sávon halad, az érintett szakaszon torlódásra, megnövekedett menetidőre kell számítani. Az arra közlekedők türelmét kérik - írta az MKIF.
