október 9., csütörtök

Dénes névnap

15°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megnövekedett menetidő

1 órája

Az M1-es hídján történt súlyos baleset - a sávlezárás napokig el fog tartani

Címkék#menetidő#m1#sávlezárás#híd#baleset#autópálya

Kisalföld.hu
Az M1-es hídján történt súlyos baleset - a sávlezárás napokig el fog tartani

Korábban baleset történt az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon az 56-os km-nél, Tatabánya környékén.

A baleset során a híd szerkezete megsérült, emiatt az ideiglenes forgalmi rend szerinti belső sávot közlekedésbiztonsági okok miatt le kellett zárni. 

A helyreállítás már folyamatban van, mely várhatóan szombatig tart. A forgalom 1 sávon halad, az érintett szakaszon torlódásra, megnövekedett menetidőre kell számítani. Az arra közlekedők türelmét kérik - írta az MKIF.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu